Susana, de General Pacheco, comentó: “Es genial esto para la gente. Hay productos con precios para todos los bolsillos, además de la posibilidad de hacer trámites de forma accesible. Me voy muy contenta”. En tanto Alicia, de Tigre Centro, dijo: “Me gustan estas iniciativas porque llegan a todos y nos benefician. Esperamos que se sigan haciendo, porque aparte hay una muy buena atención y eso es importante”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com