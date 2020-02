La creación del baño para personas con discapacidad genera inclusión en la escuela pública. Al respecto Nardini dijo: “Ahora tiene dos baños, uno en la parte de arriba y otro abajo. Antes no tenía ninguno. Los papás que tienen hijos con discapacidad se fijan en esos detalles importantes y por eso es indispensable que la escuela lo tenga. Permite generar amplitud y fortalecer así la educación pública”.

