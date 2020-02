Posteriormente, Bromatología inspeccionó el lugar y detectó alimentos no aptos para consumo que eran almacenados en condiciones insalubres y comercializados. Tras el operativo, que contó con el aporte de la Secretaría de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, las autoridades municipales clausuraron el supermercado chino.

El hecho fue denunciado telefónicamente en reiteradas ocasiones por los vecinos, a quienes los encargados del autoservicio negaron la posibilidad de emplear ese medio de pago por no cumplir con el monto mínimo exigido.

El Municipio de Tigre clausuró el supermercado chino “Mega” ubicado en avenida Perón 5339, localidad de Benavídez, por no permitir a los clientes la compra de productos con la tarjeta AlimentAr por montos inferiores a 300 pesos. Se trata de una actividad ilegal, puesto que los comercios no pueden exigir sumas fijas para la utilización de la tarjeta.