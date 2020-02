Y finalizó: “Se separó primaria de secundaria, se hicieron las instalaciones a través de bandejas técnicas, se hicieron pintura, pisos, se cambiaron todas las antiguas puertas de madera irreparables por nuevas de chapa de muy buena calidad. Se hicieron dos bibliotecas que estaban sin utilizar por no tener iluminación ni ventilación. Se realizó un trabajo muy grande, gracias al que el colegio quedó muy bien”.

Durante la visita que realizó a las obras en ejecución, el intendente Juan Andreotti expresó: “Estamos recorriendo la segunda etapa de los trabajos en la Escuela 6, que es muy importante y en la que el verano pasado hicimos la primera parte, y en este verano estamos terminando y dejando la escuela realmente a nuevo, invirtiendo junto a los vecinos más de 200 millones de pesos para que nuestras chicas y chicos tengan establecimientos educativos dignos para estudiar, y que nuestras maestras y maestros también tengan esa dignidad y puedan dar lo mejor de sí, porque de esa manera nuestras chicas y chicos se llevan no solamente buena educación, sino buenos valores de nuestros maestros”.