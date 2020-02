Lucía, vecina de Tigre, señaló: “Hoy aproveché para venir a tramitar el documento, cerca de casa y de manera gratuita. Está bárbaro tener esta oportunidad, porque hay gente que no se puede trasladar para realizar este tipo de gestiones”. Por su parte, Ana, que vive en Troncos del Talar, explicó: “Vine a completar la libreta sanitaria, e informarme sobre otros servicios. Es muy práctico, nos ayuda a presentar las documentaciones a tiempo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com