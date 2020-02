“Les digo a todos que no duden en sumarse el próximo año porque acá la pasamos mejor que en cualquier otro lado”, resaltó Malcom Pereyra, del barrio La Cava de la localidad de Beccar.

“La estamos pasando espectacular. Es mi primer año en la colonia juvenil y no puedo creer lo bueno que está hacer canotaje”, comentó Nicolás Giménez, de San Isidro.

En un clima de pura fiesta, ayer por la tarde en el Campo de Deportes 9, más de 700 adolescentes festejaron el cierre de la colonia juvenil de febrero realizando una exhibición de Kayak, Windsurf, Laser, Vela y Stand Up Paddle para amigos y familiares.

Los más de 700 adolescentes que asistieron durante febrero al Campo de Deportes 9 brindaron una exhibición de Kayak, Windsurf, Laser, Vela y Stand Up Paddle para amigos y familiares.