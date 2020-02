El presidente Alberto Fernández participó hoy en el partido bonaerense de Escobar del acto de inauguración de una planta productora de medicamentos biológicos de la empresa mAbxience, que requirió una inversión de 40 millones de dólares.

“Esto es la puesta en marcha de un proyecto empresarial significativo, que vincula el trabajo, la inversión, y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y nos pone en los mejores lugares donde la Argentina debe estar en el mundo”, dijo el jefe de Estado.

“Lo que necesitamos es que haya muchas más empresas como éstas, que haya muchos más empresarios invirtiendo y dando trabajo, y menos banqueros comprando letras del Banco Central para llenarse de plata”, enfatizó Alberto Fernández.

El presidente se refirió además a la situación de la deuda externa argentina y dijo: “Por primera vez en la historia el Fondo Monetario Internacional promueve semejante reconocimiento, y por primera vez los argentinos les dijimos que ahora nos dejen hacer el plan de salida a nosotros, y nos dijeron háganlo”.

“Yo ya viví una experiencia parecida a ésta con Roberto -Lavagna- allá en el 2003. Y pudimos hacerlo. Lo vamos a hacer otra vez”, reflexionó el mandatario.

“Estoy seguro -continuó- que en no muchos años más vamos a tener una Argentina pujante que se ponga de pie nuevamente, que vuelva a invertir, generar trabajo, que vuelva desarrollar la ciencia y la tecnología”.

El presidente brindó su discurso luego de saludar a los trabajadores de la empresa y realizar la recorrida por las instalaciones de la planta de más 8.700 metros cuadrados acompañado por Hugo Sigman, responsable del Grupo Insud al que pertenece mAbxience.

Participaron también de la actividad el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Salud, Ginés González García; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá; y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

“Miren de lo que es capaz la República Argentina, de ciencia, de investigación, de desarrollo productivo, de empresas, todo esto vinculado a exportaciones y a curar a miles y miles de personas a lo largo y lo ancho del planeta”, reflexionó Kicillof.

“Es un honor recibir en Escobar a las máximas autoridades políticas de la Nación y de la Provincia para celebrar juntos la apertura de una empresa tan importante. Es también un símbolo de esta nueva etapa que comenzamos a transitar el 10 de diciembre y que tiene como prioridad recuperar nuestra industria, generar trabajo y reactivar la economía. Me alegra que el nuevo presidente nos visite para inaugurar una fábrica, y no como antes que mandaban Gendarmería a contener trabajadores despedidos. Lo mismo con el gobernador, que vino a hablar sobre cómo poner a las escuelas en funcionamiento, y no a firmar decretos para cerrarlas”, expresó Sujarchuk.

Por su parte, Sigman detalló: “En este polo tecnológico, que es el más grande de Latinoamérica, hemos cuidado tres aspectos, la equidad de género; la formación de jóvenes personas que estudian en Escobar, en general de familias humildes; y fomentar al máximo posible que nuestros productos sean comprados a pymes”.

La compañía cuenta con una década de experiencia en la producción de medicamentos biológicos que se utiliza para patologías graves, principalmente oncológicas, enfermedades autoinmunes o diabetes.

La introducción de los medicamentos biosimilares que produce la empresa al mercado permitió reducir el gasto sanitario en un 40 por ciento, y significó un ahorro de más de 400 millones de dólares en sustitución de importaciones.

Asistieron al acto también, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y la titular del Pami, Luana Volnovich. También estuvieron presentes el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna; y el futuro embajador en España, Ricardo Alfonsín.