El próximo sábado 22 de febrero iniciará el Gran Corso Familiar de San Fernando, tradicional evento de tres noches organizado por el Municipio en la avenida Avellaneda, que convoca anualmente a más de 250 mil personas para disfrutar de 25 murgas locales, juegos, sorteos, invitados especiales y, además, la primera y única “Escuela de Samba” de la región, “Unión Sanfernandina”, que preparó el espectáculo “Nocte. Historias para no dormir”.

