“Es nuestra tarea agotar todos los medios necesarios para que estas familias consigan llegar a una solución positiva, ante una problemática semejante como lo es la posibilidad de perder el techo”, señaló el jefe comunal, y agregó que “por eso, seguimos articulando el diálogo ante las autoridades nacionales, quienes mostraron su preocupación para que no se vean vulnerados los derechos las y los vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com