En 2018 “se logró unidad, pero podríamos trabajar individualmente”, aseguró el referente radical, quien ya participa de reuniones de cara al año de elecciones internas. “Quiero un comité que en serio represente a todos”, manifestó Jorge Novillo, quien tiene en claro que esta vez no habrá unidad electoral.

Novillo no considera que el radicalismo forme parte del gobierno de Diego Valenzuela, “quien por ahora es un hombre del Pro”, sostuvo con ironía. La Unión Cívica Radical “tiene dos direcciones dentro del Municipio, y están a tiro de decreto de lo que se le ocurra al intendente”, al que calificó de “mezquino”.

Al parecer la impronta renovadora que traía Sebastián Pereiro, de la mano del concejal Marcelo Bello, no fue tal. Novillo prefiere no echar culpas, pero considera que “si asumís la responsabilidad de presidir nada más ni nada menos que la UCR de Tres de Febrero, tenés que tomar el fuerte compromiso de poner en funcionamiento al partido, fijar una postura frente del gobierno local, y trabajar para los vecinos del distrito”.

La actual conducción del radicalismo de Tres de Febrero “es muy floja”, dijo el dirigente. En los años noventa “Hugo Curto no quería que el comité funcionara, y por lo que veo, ahora el intendente Diego Valenzuela tampoco quiere que funcione, y eso pasa con las autoridades que no hacen plenarios ni funcionar las comisiones”.

El referente radical Jorge ‘Cacho’ Novillo adelanta que este año no habrá unidad para la elección de autoridades del comité distrital de la Unión Cívica Radical. Critica el no funcionamiento del partido político y fija postura con críticas a los radicales valenzuelistas.

En Tres de Febrero “la UCR no es parte del gobierno municipal”, afirmó Novillo