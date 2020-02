Días atrás SMnoticias publicó contundentes imágenes del Centro de Monitero de José C. Paz vacío,...

En este sentido aseguró que no tiene diálogo desde la última elección con quienes encabezaron la lista del peronismo en el distrito pero confía en que esta interna pueda darse. “Si no lo hacemos estamos siendo funcionales al Municipio”, concluyó.

El ex concejal fue tajante al señalar que en el distrito “el peronismo gana a nivel nacional pero en lo local saca 20 puntos menos”, por eso aseguró que “la oposición debe construir una nueva dirigencia a través de unas PASO si no el Gobierno Municipal va a estar muy cómodo”.

En diálogo con SMnoticias, el ex concejal Sebastián Cáceres habló de la necesidad de construir un nuevo espacio opositor en San Miguel y afirmó que el candidato debe salir de una interna en la que participen todos los sectores para evitar “Si no lo hacemos estamos siendo funcionales al Municipio”, aseguró.