Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

El presidente agradeció a las organizaciones sociales “que han puesto el empeño de poner en valor, nuevamente, estas piletas”. “Esos movimientos sociales son hoy parte de la realidad argentina. Son expresión de una nueva forma que apareció en la Argentina y que llamamos “economía popular”, que no tiene la rigidez de la economía formal pero que es una realidad de la Argentina que hay que atender. Y hay que prestarles mucha atención a lo que hacen porque es una economía que precisamente se ocupa de lo que otros quieren descartar. Y nosotros no estamos aquí para descartarlos”, añadió.

“Cuando con Néstor terminábamos el mandato y llegaba el gobierno de Cristina, pusimos en valor todo esto. Y así se empezó la reconstrucción de lo que vemos hoy. Y así se creó ese centro de conferencias que hoy vuelve a tener el nombre de Néstor Kirchner. Porque hay quienes piensan que sacando placas la gente se olvida, pero la gente no se olvida por más que arranquen todos los nombres de Néstor”, agregó el jefe de Estado.