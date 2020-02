El intendente de Escobar participó de la tercera jornada de entrega de tarjetas AlimentAr junto al Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner y se refirió a la coyuntura social actual.

En el Polideportivo Luis Monti de la ciudad de Escobar, se realizó una nueva jornada de entrega de tarjetas AlimentAr, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre que se ejecuta a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí estuvieron presentes el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y el secretario de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gabriel Lerner.

Se trató de la tercera jornada, las cuales se iniciaron este lunes y continuarán hasta el viernes, en el horario de 7 a 14 horas. Hay 10.041 escobarenses que figuran empadronados para recibir el beneficio, que está destinado a la compra de alimentos. La tarjeta tiene como destinatarios a personas con hijos e hijas de hasta seis años de edad que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas de más de tres meses de gestación que cuenten con la Asignación por Embarazo y personas con discapacidad. A través de la tarjeta, que solo puede utilizarse para comprar alimentos ya que no permite adquirir alcohol ni retirar dinero de cajeros automáticos, los beneficiarios percibirán mensualmente $4000 si tienen solo un hijo, mientras que aquellos que tengan dos hijos o más, cobrarán $6000.

“Argentina no puede tener gente con hambre”, enfatizó Sujarchuk antes de profundizar que, con el programa AlimentAr, se busca saldar “una deuda moral pendiente que tenemos todos los dirigentes: que en Argentina todos tengan asegurado el derecho básico a la alimentación”. Además, destacó que, con esta tarjeta alimentaria, se incorporan “50 millones de pesos al mercado local. Hay 10 mil familias, alrededor de 20 mil personas que están involucradas, no solo como beneficiarios de la tarjeta si no también comerciantes al motorizarse la economía mediante el dinero ingresado por la tarjeta”. El jefe comunal se refirió a que el plan apunta a modificar “un contexto de mucha angustia y dolor por la situación que pasan los sectores más vulnerables”.

Por su parte, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, señaló el “valor estratégico” buscado por el programa, afirmando que “podíamos haber fortalecido la función de los comedores y merenderos, pero esta política favorece la capacidad de protección de la familia, se fortalece la familia. Es el inicio de un conjunto de nuevas políticas destinadas a la población en general y a los niños y niñas en particular” dijo Lerner, agregando que “nuestro gobierno, como nacional y popular que es, no podía tener una respuesta que no sea esta”.

El programa se enmarca dentro del plan alimentario a nivel nacional, y al respecto el intendente expresó que “el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dispuso esto que para nosotros es una premisa histórica: donde hay una necesidad nace un derecho, y en Escobar hay 10 mil acreedores de este derecho que tienen que venir”. “Estamos apenas a dos meses de la asunción del nuevo gobierno y ya cambiaron las prioridades: atender el hambre de los argentinos y atender las necesidades de cada municipio”, puntualizó Sujarchuk.