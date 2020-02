El microestadio del Polideportivo 2 tendrá unas proporciones de 55 por 40 metros cuadrados. Todos los laterales son de hormigón. Adentro, el piso es de madera parquet, apto para deportes profesionales. La tribuna lateral es para 300 personas y debajo hay espacio para depósitos. Tiene la instalación antiincendios preparada, con dos tanques rojos de 25 mil litros cada uno. Aislación acústica e iluminación con reflectores LED para que no moleste a los jugadores.

