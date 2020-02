“Sabemos que se arrastran muchos problemas, pero nosotros no estamos para quejarnos de lo que nos dejaron, sino que venimos a resolver. Recorrí el Centro Cívico y pude charlar con los trabajadores para empezar a solucionarlos. Tenemos que devolverle a la gente la confianza que puso al votar como gobernador a Axel Kicillof y al renovar el mandato de Ariel, que viene realizando una gestión de excelencia”, expresó García.

“Es importante que la ministra haya elegido nuestro distrito y se haya comunicado personalmente conmigo para hablar sobre propuestas concretas que van a traer un beneficio para todos los vecinos. Uno de los pedidos importantes que estamos solicitando y se va a saldar con el nuevo convenio, es que se termine una larga cadena de burocracia en la que, por problemas inexplicables y excusas varias que recibimos del gobierno anterior, todavía hay servicios que no podemos prestar”, explicó Sujarchuk.