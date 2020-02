Días atrás SMnoticias publicó contundentes imágenes del Centro de Monitero de José C. Paz vacío,...

El verano aún no termina y el Municipio de Vicente López continúa realizando postas de salud en el...

En este sentido, el jefe comunal expresó: “El en el Polo Educativo Laboral es fundamental porque allí los alumnos pueden adquirir experiencia, aprender oficios y realizar prácticas profesionales que los van a ayudar al futuro”. “Queremos que este sea un gran centro de formación y capacitación laboral. Es una obra importante, que tiene una inversión de cerca de 15 millones de pesos. Desde aquí, jóvenes y no tan jóvenes van poder formarse y conseguir trabajo”, añadió.