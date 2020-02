“Este año estamos proyectando alrededor de 17 programas que van a alcanzar a más de 23 mil personas, para que puedan disfrutar del Delta. El lema en el que trabajamos es que no se puede amar lo que no se conoce. Por eso apuntamos a que vecinos de todas las localidades tengan acceso al turismo local”, destacó la concejal Florencia Mosqueda.

