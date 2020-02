Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Remo, donde se les brinda herramienta y se les enseña a más de 200 niños, niñas y jóvenes los valores más representativos del deporte insignia de la ciudad, manejar los botes y tener mayor seguridad al momento de navegar. Los entrenamientos están a cargo de profesionales en el área, y, aunque no es necesario tener ningún conocimiento previo sobre la disciplina, es requisito saber nadar. Además, los interesados en inscribirse deben presentar certificado médico.

