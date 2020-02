Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

Sobre las nuevas cámaras, el jefe de Gabinete del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, destacó: “La idea es ya no solo tener cámaras de última tecnología sino apuntar al software inteligente para poder acompañar la videovigilancia que hace el operador”.

Al inicio de la gestión del intendente Néstor Grindetti, el Municipio de Lanús tenía solo 180 cámaras de seguridad distribuidas en barrios. Las mismas contaban con un servicio de monitoreo poco preparado, además de tratarse de equipos que no contaban con última tecnología.