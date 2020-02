El verano aún no termina y el Municipio de Vicente López continúa realizando postas de salud en el Paseo de la Costa sobre cuidados del verano. En forma libre y gratuita, los vecinos podrán acercarse los sábados 22 y 29 de febrero a Urquiza y el río, entre las 16:30 y las 19:30.

