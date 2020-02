Días atrás SMnoticias publicó contundentes imágenes del Centro de Monitero de José C. Paz vacío, sin sillas, ni ningún operador controlando las cámaras. Este fin de semana la Municipalidad usó sus redes oficiales para desmentir la noticia acusando a este medio de tener el “fin de crear temor entre los paceños”, sin embargo las imágenes que usaron para refutar la información habrían sido producto de un montaje con empleados de otras áreas.

“Son empleados de la calle, de Prevención Urbana, no son operarios del COM”, cuenta un anónimo a SMnoticias. Y efectivamente, la misma foto que postea el Municipio lo confirma, son agentes de calle y no operadores de cámaras, o al menos eso dice en la espalda de uno de los actores que posó para la foto.

El área que controla la seguridad de los vecinos no tendría más que cuatro empleados, aseguran, y por las noches el COM se apaga. De todos modos nunca esta prendido del todo: cinco de los tres plasmas están en negro, y tres con carteles pegadas en las pantallas, como se ve en las mismas imágenes que publicó la Municipalidad.

¿Literalmente en COM está vacío y lo llenaron con empleados de la calle? Consultó SMnoticias: “Si, hicieron un circo”, respondió el denunciante.

“Sinceramente, les das una computadora (a los de la foto) y no la saben manejar”, afirma el lector, vecino de José C. Paz quien dio más detalles: “el peladito es el encargado que lava todos los móviles, y el canoso es chofer de Prevención Urbana”.

“SMnoticias desinforma maliciosamente al publicar que las pantallas no son observadas por falta de personal. Ese medio apoya esa afirmación publicando una foto del momento del cambio de guardia operativa”, dice el comunicado oficial. Entonces el COM queda vacío, y además ¿los operadores se llevan las sillas con cada cambio de guardia?.

La desmentida tuvo poco de convincente y así se lo hicieron saber a la Municipalidad de José C. Paz los vecinos a través de su propio Facebook con comentarios como “Lindo circo para la foto”, o “Háganlo mejor… Monitores apagados, todos mirando para un mismo monitor”.

“Si tienen falta de personal acá ando buscando laburo. Fui a la municipalidad y me rechazaron el CV”, cuenta otro ciudadano.

En todos los Centros de Operaciones y Monitoreo de las municipalidades del conurbano hay esquemas de trabajo similares, con un operador cada 20 cámaras, y tres turnos de ocho horas. En ningún momento las cámaras quedan sin visualización, por lo que los relevos se hacen en el mismo lugar y no en oficinas externas.