Con más de 300 personas de barrios vecinos, se desarrolló un alegre y colorido día de deporte recreativo para niños junto a sus padres y abuelos. El secretario de Educación y Deporte del Municipio, Carlos Traverso, explicó: “El Polideportivo 9 va creciendo día a día, y este verano ha sido espectacular. Esta actividad es para que vengan cada vez más a disfrutar del Ppolideportivo y sus deportes”.

El Municipio de San Fernando comenzó los festejos por el final de la temporada de verano y colonias con diversas actividades en sus 10 polideportivos, que constituyen una importante infraestructura dedicada a la contención social, la inclusión y los hábitos saludables. En esta oportunidad, el Polideportivo 9 de Serrano y Ruta 202, organizó una gran jornada familiar.

Al respecto, el secretario de Educación y Deporte Carlos Traverso expresó: “Estamos muy contentos por estar un verano más acompañando al plantel de profesores, trayendo el saludo del intendente Juan Andreotti a todas las familias. El polideportivo va creciendo día a día y este verano ha sido espectacular”.

Luego explicó que la actividad se realizó con el objetivo de “que los chicos, padres y abuelos en conjunto vengan cada vez más a disfrutar del polideportivo y sus deportes”, y agregó: “Tenemos un gran número de actividades en 2020 para toda la familia, en todos los polideportivos, y más en este que abarca varios barrios a los que tenemos la posibilidad de darles un servicio de primer nivel y que puedan disfrutarlo. Este es el hincapié que hace el intendente Juan Andreotti y que vamos llevando adelante en este ambicioso proyecto deportivo que tiene cada vez más vecinos participando”.

En tanto, Darío Alustiz, regente del Polideportivo 9, comentó: “Alrededor de 300 chicos de la temporada 2020 están culminando las actividades compartiendo un día en familia. A partir de marzo empiezan las actividades del resto del año como la escuela deportiva, de Fútbol y de Hockey para niños, o para adultos Vóley, Fútbol, Ritmo y Entrenamiento Funcional. El balance es muy positivo, empezaron a anotarse chicos de a poco, y se terminó manteniendo el número bien arriba, y la familia se está acercando, los padres, hermanos menores y mayores”.

Tomás, antes alumno y hoy ayudante de la colonia del Polideportivo 9, dijo: “Es algo muy bueno, muchos chicos que antes no tenían nada que hacer y pasar el tiempo, hoy están acá jugando y haciendo actividades nuevas. Yo descubrí actividades que no hacía y la verdad que son muy buenas. Es muy recomendable, y una muy linda experiencia”.

Alejandra, una vecina, explicó: “Vienen mis dos nenes más chicos, Dylan de 12 y Ailén de 10. Es muy bueno, porque están contenidos y cuidados. Todos pretendemos que nuestros hijos estén seguros, y acá la seguridad es plena, cuidan a los chicos y los profesores son hermosas personas”.

Ailén agregó: “En este polideportivo me gusta jugar mucho, corro, me divierto, la paso bien y estamos siempre alegres. El deporte que más me gusta hacer es fútbol. Y hago muchas amigas, por eso me gusta”.

Y Sebastián finalizó: “Siempre la pasamos bien, hay una onda de juego. Me gusta el Softbol, y siempre jugamos cuando tenemos la oportunidad. Voy a venir hasta los 14”.