También participaron de esta gran acción solidaria organizaciones religiosas, políticas, empresas, trabajadores municipales, miembros del Consejo Escolar y del Concejo Deliberante, padres, madres, ex estudiantes, vecinos y vecinas que se inscribieron en el voluntariado a través de las redes sociales.

En la segunda jornada, el intendente Fernando Moreira colaboró con las tareas en su ex escuela Estados Unidos, y al respecto destacó: “Estamos muy contentos de cumplir el gran objetivo de que todos los chicos y chicas arranquen las clases en las condiciones que se merecen”.