Como parte ineludible del programa, hubo un pintoresco patio de comidas alimentado por food trucks que no tuvieron pausa. “Hace muchísimos años que no veníamos a este lugar, está muy cambiado, muy cuidado, lindo. Llegamos al mediodía y seguimos para ver la película”, coincidieron en las largas mesas del patio Betina Monzón y Daniel, su marido, que llegaron desde Belén de Escobar con su hijo Mateo, de 6 años.

This site is protected by wp-copyrightpro.com