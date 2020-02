El cronograma para esta semana comienza el martes 18 en Benavídez, en la Plaza La Mascota de La Rioja y Ángel Gallardo. Continuará el miércoles 19 en Don Torcuato, en la Plaza Aviadores de Malvinas de Sargento Cabral y Chacabuco; y el jueves 20 en Islas, en arroyo Gallo Fiambre y río Carapachay, ex Sidra Real. Cerrará el viernes 21 en Dique Luján, en el Paseo de Villa La Ñata, en Las Heras entre Ricchieri y Luís María Campos.

