“Era la abuela del barrio, vivía sola, la conocíamos todos porque era super amable y muy bondadosa”, recordó un vecino, quien agregó: “No puede ser que uno tenga que vivir encerrado con rejas, esperamos que esto no quede en la nada”.

“Lucía había hablado con una vecina que habrían venido unos jardineros que no son los que habitualmente tienen y esa es una posible hipótesis”, precisó la joven respecto al posible autor material.

Fuentes de la investigación informaron a Télam que efectivos policiales fueron alertados a través del 911 porque la mujer que vivía en el lugar no contestaba los llamados.