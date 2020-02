Cabe destacar que el Gran Corso Familiar de San Fernando contará con 8 pantallas instaladas; cámaras para televisación en vivo; torres de sonido; gradas y tribunas para toda la familia, donde no se permite la venta de bebidas con alcohol; monitoreo permanente con cámaras de seguridad; prevención en todas las zonas con móviles municipales de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios y baños públicos.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, que participó de la exhibición previa, expresó: “350 integrantes ensayan acá para que todos los detalles a ultimar sean arreglados, y para que el 22, 23 y 24 tengamos el mejor espectáculo a cielo abierto. La gente se va acercando para disfrutar de este ensayo”. Y agregó: “Cada noche vienen más de 70 mil personas a este lugar a disfrutar, y muchísimos vecinos que quizá no tienen la posibilidad de irse de vacaciones o de un evento de este tipo a otro lugar. Pasa un momento lindo, que es lo que queremos, y que toda la comunidad está contenida e integrada”.

El próximo 22, 23 y 24 de marzo volverá a San Fernando el Gran Corso Familiar, tradicional evento organizado por el Municipio en la avenida Avellaneda, que convoca año a año a miles de vecinos para disfrutar de 25 murgas locales y, además, Unión Sanfernandina, que preparó para esta edición un espectáculo denominado “Nocte: Historias para no dormir”.