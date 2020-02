Ante casos reiterados de cortes de luz en el Delta de Tigre, los vecinos podrán realizan sus reclamos ante Edenor a partir de este 17 de febrero y hasta el 13 de marzo. Deberán presentar documento y fotocopia de la factura de la empresa a nombre del titular, y en caso de no serlo, podrán entregar alguna documentación que acredite que el usuario vive en dicho domicilio.

