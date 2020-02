Respecto al sarampión, la Secretaría de Salud vacunó casa por casa a los vecinos. Y en cuanto a la campaña “Sin mosquito no hay dengue” desde el área de salud y Zoonosis repartieron folletería para informar y concientizar sobre esta enfermedad.

El Municipio de Zárate a través de la Secretaría de Salud recorrió diferentes barrios de la ciudad casa por casa para vacunar contra el sarampión y para entregar concientizar a los vecinos en el marco de la campaña “Sin mosquito no hay dengue”.