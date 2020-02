Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

Además, como no se encontró desorden en la casa de Lucía, los investigadores descartaron que se haya tratado de un crimen en el marco de un robo y continuaban investigando distintas hipótesis, incluso que el asesino fue un conocido de la víctima.

Al entrevistarse los efectivos de la comisaría segunda de Pilar, el hijo de la víctima les dijo a los efectivos que, tanto él como su madre, habían recibido recientemente amenazas, aunque no se explayó en el motivo, informaron fuentes policiales.

Fue justamente el hijo de la víctima quien, al no poder comunicarse con su madre, fue hasta su casa y, junto a su sobrina, violentó la puerta para poder ingresar, ya que no tenía llave.