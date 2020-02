En el marco del trabajo en conjunto entre la Comuna y la organización no gubernamental, tuvo lugar una capacitación para el personal del Hospital Municipal San Cayetano sobre la patología Trastorno del Espectro del Autismo. Estuvieron presentes la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Eva Andreotti; el subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos; la coordinadora del área de Discapacidad, María Laura Vicenti; el coordinador del área de Entidades Intermedias, Pablo Passut; y miembros de la organización TGD Padres TEA.

