El reconocido médico brindó una charla motivacional y respondió preguntas a los interesados en cursar la carrera dictada por la Universidad Isalud en el Centro Universitario Tigre. Las inscripciones continúan abiertas.

Con una charla informativa gratuita, el doctor Alberto Cormillot presentó por quinto año consecutivo, ante nuevos aspirantes la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Isalud, en el Centro Universitario Tigre.

Durante el encuentro, el especialista en nutrición repasó los detalles más sobresalientes de la carrera que él mismo dirige, abordando sus ejes y enfoques. Además, contestó preguntas de los presentes e interactuó con ellos sobre sus inquietudes en cuanto a la carrera y los hábitos alimentarios.

“Ya son cinco años que se dicta esta carrera en Tigre, y damos por sentado que quienes se reciben de nutricionistas tienen que saber de nutrición, pero sobre todo es clave escuchar a la gente y saber cómo motivar, no solo dar instrucciones. Por eso, nuestro enfoque se basa no solo en tratar a la enfermedad, sino fundamentalmente en la persona. Tengo un afecto muy particular con Tigre y siempre han sido muy fructíferas las acciones que hemos realizado en conjunto”, destacó el reconocido médico.

La carrera apunta a formar profesionales que actúen con idoneidad y eficiencia en el campo de la alimentación, bajo un pensamiento crítico y reflexivo. De esa manera, apuesta a guiar a los alumnos en la incorporación de conocimientos sobre el contexto socio-cultural-económico del país, el perfil epidemiológico, las políticas de salud alimentarias, a fin de que desarrollen sus actividades en servicios públicos, privados, comunitarios y en medios de comunicación en forma dinámica y eficaz, contribuyendo en la promoción y el fortalecimiento de la salud.

El Centro universitario Tigre es un polo educativo construido íntegramente por el Municipio de Tigre, con el objetivo de incrementar las posibilidades del acceso y permanencia de los estudiantes en el nivel superior.

Se consolidó en zona norte como un complejo multidisciplinario y cuenta con una superficie de 3700 metros cuadrados, 23 aulas equipadas con pizarras digitales, pantallas digitales táctiles, Salón de Usos Múltiples, Wi-Fi y accesibilidad universal para personas con discapacidad.