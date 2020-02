Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

En el acto estuvieron presentes además, el subdirector Ejecutivo de Pami, Martín Rodríguez; el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio; el ex director técnico de la selección Argentina, José Pekerman; el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Walter Wallach; intendentes de la provincia de Buenos Aires; rectores de universidades públicas nacionales; funcionarios nacionales y provinciales; representantes sindicales; autoridades universitarias; docentes; trabajadores no docentes; estudiantes y vecinos.

Por último, Jaime Perczyk, remarcó: “El gobierno de Cristina Fernández construyó 19 universidades, no solo la de Hurlingham. Esta universidad empezó a inscribir estudiantes el 21 de septiembre de 2015 en medio sótano, con un baño químico, y hubo 1600 estudiantes que nos creyeron. Cuatro años después, esta universidad tiene casi 19 mil estudiantes de 21 carreras. De ese medio sótano, hicimos casi 11 obras y hoy estamos inaugurando una más”.

Por su parte, el intendente Zabaleta señaló: “Me viene a la memoria el año 2013, cuando presentamos una ley en el Congreso todos juntos, y ese sueño, que es esta universidad, lo hicimos realidad también gracias a Cristina Fernández de Kirchner”. “Aquí vienen hombres y mujeres que entienden que representamos futuro y esperanza, que entienden que todo lo que le dijimos el año pasado lo estamos cumpliendo. Esa deuda infame que nos dejaron, es con el pueblo. Sepa, presidente, que lo vamos a acompañar, porque sabemos que no va a haber un solo argentino más que vaya a sufrir como sufrió en estos últimos cuatro años por ese terrible endeudamiento”, agregó.

“Cada vez que veo que la educación pública se expande y que el Estado abre aulas, laboratorios, les abre las puertas a los que investigan, yo digo: la Argentina está siendo un poquito mejor. Hoy estamos siendo mejores”, continuó el presidente. Y finalizó: “Cuando le damos oportunidad a nuestra gente de estudiar y mejorarse, nuestra gente estudia y se mejora. La deuda con el pueblo no se arregla quitándole derechos al pueblo, se arregla dándole más derechos para que viva mejor, para que se eduque, para que pueda crecer”.

“Lo peor que nos puede pasar es que dudemos de la educación pública. Vivimos en un tiempo donde las sociedades son ricas si promueven la inteligencia, la educación, la ciencia, la tecnología. Por eso, el gran desafío de este tiempo es educar, es sacar a nuestros chicos de la distracción y el olvido y ponerlos en las escuelas, no solo para que tengan un lugar de sustento, sino para que aprendan, para que se eduquen, para que sean los hombres del futuro en un mundo que les exige cada día más conocimiento”, manifestó Alberto Fernández.