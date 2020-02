Rodeado de sus amigos, Enrique Coraza, de Tigre, expresó: “Me encanta el cine y cuando nos enteramos de este festival no dudamos en venir; estamos sorprendidos por la belleza del lugar”.

“Para San Valentín, tenemos ‘Un buen año’, una comedia romántica y deliciosa de Ridley Scott por la campiña del sur de Francia, y el sábado cerramos con ‘Anochecer de un día agitado’, la mejor película de los Beatles y todo un ícono de la cultura pop. Para nosotros, este ciclo es una verdadera fiesta porque nos da la posibilidad de hacer cine al aire libre, que no es tradición en el país”, indicó Marcela Cassinelli, presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, dedicada a la conservación y difusión del cine nacional y universal.