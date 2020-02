El sitio, llamado “Amanecer, educación viva y consciente”, no contaba con habilitación municipal ni tenía reconocimiento como establecimiento educativo por parte de la Dirección de Educación de Gestión Privada, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires.

Autoridades municipales registraron que el lugar en Tigre Centro no contaba con habilitación ni reconocimiento de la Dirección de Educación de Gestión Privada. El sitio, además, carecía de normas de seguridad e higiene; y a través de sus redes sociales, realizaba eventos nocturnos y convocaba voluntarios para dar clases.