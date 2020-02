Actualmente, el centro de salud de Tierras Altas cuenta con atención pediátrica, clínica, ginecológica,Farmacia, y el sector de Remediar. Todas estas prestaciones no se vieron modificadas por las obras, por lo cual siguen funcionando con normalidad en el transcurso de las mismas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, supervisó las obras de mejoras de la Unidad Funcional de Tierras Altas. La misma, se encuentra ubicada en la calle Paso de Los Andes, entre Ecuador y Edmundo Damicis. El proyecto en marcha incluye acondicionar los techos y los baños; realizar la conexión de gas, la cual no tenía; hacer refacciones en el servicio de agua y de electricidad; y ampliar el lugar, lo cual incluye un revestimiento total de la entrada.