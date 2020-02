En 3 noches pasarán más de 250 mil personas disfrutando de 25 murgas más invitados especiales, juegos, sorteos. El Gran Corso Familiar tendrá 8 pantallas instaladas; cámaras para televisación en vivo; torres de sonido; gradas y tribunas para toda la familia, donde no se permite la venta de bebidas con alcohol; monitoreo permanente con cámaras de seguridad; prevención en todas las zonas con móviles municipales de Protección Ciudadana y fuerzas de seguridad; asistencia de bomberos y ambulancias; puestos sanitarios y baños públicos.

Desde las 19, en avenida Avellaneda entre Intendente Arnoldi y Juncal, llega una nueva edición del espectáculo más grande del verano que en 3 noches reúne más de 250 mil personas. Con 25 murgas más invitados especiales, juegos, sorteos y cada día el cierre Unión Sanfernandina con su nuevo show “Nocte, historias para no dormir”. La entrada es libre y gratuita.