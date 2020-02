Más consecuencias del total desgobierno que existe en José C. Paz. Sin la presencia del Estado, las...

Las imágenes dan fe que no se trata de una “opereta” en contra de don Mario Ishii, el desgobierno...

La indignación fue mayúscula cuando la gente constató el estado de los juegos, con oxido por doquier y partes desoldadas a causa de la fatiga y mala calidad del material. ¿Hay que acostumbrarse a vivir al borde de la muerte en José C. Paz?

Se trata de hamacas y sube y baja notablemente deteriorados. No están instalados en el suelo, por lo que cuando los chicos los usan vibran al punto de deslizarse. La mayoría de los juegos están desoldados y en cualquier momento se parten.

Más imágenes de la gente que generan indignación y preocupación ante el peligro inminente de que un nene resulte herido por el desgobierno que existe desde hace años en José C. Paz. Pusieron juegos de manera precaria en un descampado de Mirador de Altube: Estan desoldados y llenos de óxido.

¡Basta Ishii, con los chicos no!