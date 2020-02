“Ariel fue uno de los primeros intendentes que me llamó cuando asumí y me dijo que Escobar iba a ayudar y colaborar, que ponía el sistema de salud municipal a disposición de los afiliados al PAMI. Cuando todo el mundo quiere sacarse el tema de la salud de encima, Ariel dijo que se quiere hacer cargo y trabajar de manera articulada”, expresó Volnovich.

“Empieza una nueva etapa llena de esperanzas para la Argentina, en el medio de un mar de dificultades. Escobar tiene mucho para mostrar y nos sentimos orgullosos de lo realizado, pero tenemos nuevos desafíos de cara al futuro. Con Luana me comprometí a trabajar firmemente para que todos los afilados de PAMI de Escobar tengan mejor atención. Sabemos los problemas que hay y nos vamos a enfocar en soluciones concretas. Con respecto a Máximo, muchas veces hemos hablado de lo que significa una gestión que abarque a todos, y poder mostrárselo personalmente fue una gran satisfacción”, explicó Sujarchuk.