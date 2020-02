Las imágenes dan fe que no se trata de una “opereta” en contra de don Mario Ishii, el desgobierno...

Al arribar el SAME al lugar constataron que milagrosamente el atolondrado conductor estaba con vida. Fue trasladado al hospital Ramón Carrillo. Mientras tanto el servicio de trenes se presta con demoras y cancelaciones.

Según testigos, ante la impaciencia por cruzar, quedó con el coche sobre las vías, y la formación proveniente de El Palomar, con destino Retiro, no pudo frenar. Lo arrastró por más de 100 metros.