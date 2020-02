En tanto, Diego Segura, nieto de Santiago Turri, agregó: “Trato de organizar con la ayuda del Municipio. Esto hace 24 años que se viene haciendo, lo comenzó mi abuelo en el año 1996, que hace 11 años que falleció, y por eso me encargo yo. Trato de acomodar algunas piezas porque los peregrinos vienen todos los 11 de febrero a adorar a la Virgen de Lourdes”.

El secretario de Gobierno del Municipio, Luis Freitas, quien estuvo presente en representación del intendente Juan Andreotti y acompañó la procesión que recorrió las calles del barrio, destacó: “Cada 11 de febrero, el Municipio acompaña esta manifestación de fe que festeja el advenimiento de la Virgen de Lourdes acá en la gruta, en la tradicional esquina de Intendente Arnoldi y Cordero. Es un festejo muy lindo, que invita a la reunión, a la comunión y a la unión no sólo de los feligreses, sino también de todos los vecinos. Y es un mensaje de paz, de unión y también de salud, porque la Virgen de Lourdes está vinculada fuertemente a la salud de aquellas personas que están enfermas”.

Se llevaron a cabo en la gruta con su imagen levantada hace 24 años en la esquina de Intendente Arnoldi y Cordero, en Virreyes. Luego de celebrarse la santa misa, se realizó una procesión con antorchas por las calles del barrio. “Es un festejo muy lindo, que invita a la reunión, a la comunión y a la unión no sólo de los feligreses, sino también de todos los vecinos”, dijo el secretario de Gobierno del Municipio, Luis Freitas.