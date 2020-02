Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

Un hombre fue detenido en pleno centro del distrito luego de robarle el celular a una mujer que caminaba sobre la calle Sarmiento, casi esquina Belgrano. Otra vez el caso fue resuelto gracias a la denuncia de una vecina que fue testigo del hecho y no dudó en alertar a municipio a través del programa “Ojos en alerta”.