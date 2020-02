“Es muy importante el llamado a los comerciantes a la hora de no jugar con los precios. Y también es importante generar conciencia en cada una de las mamás al buscar los precios correctos, comprar fresco y nutritivo. Es un gran avance, no sólo para disminuir el hambre en nuestro país sino también mejorar la nutrición”, subrayó el intendente Macri, luego de hablar con los vecinos presentes y los profesionales que se encontraban allí ofreciendo una capacitación vinculada a la buena alimentación.

Con estas tarjetas alimentarias, los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica. No se pueden utilizar para extraer dinero en efectivo ni la compra de bebidas alcohólicas. Para la selección de los vecinos beneficiarios se realizó el cruce de datos brindados por la ANSES y los de la Asignación Universal por Hijo.