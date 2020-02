La tarjeta tiene un monto de entre 4 mil y 6 mil pesos, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo. Permite comprar todo tipo de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas. Su recarga es mensual. La tarjeta no puede ser retenida ni cobrarse comisiones o adicionales.

Luego de recibir la tarjeta los vecinos participan de un taller de nutrición para saber qué alimentos comprar. “Les explicamos los beneficios de consumir frutas y verduras, leches, yogures y quesos, carnes y huevos. La idea es tratar de disminuir el consumo de alimentos procesados con mucha cantidad de sal, azúcar y grasas no saludables”, contó la nutricionista Yael Huberty.

“El balance es muy positivo, hubo un operativo ejemplar en San Isidro. Entregamos más de 5 mil tarjetas para un distrito donde hay unos 9 mil chicos. Es una tarjeta del Banco Provincia que no permite extraer dinero del cajero, sino comprar alimentos saludables”, detalló Arroyo. Y agregó: “La prioridad de este gobierno es volcar recursos para incentivar el consumo y mejorar la nutrición. Con 350 mil tarjetas alimentarias entregadas a fines de febrero vamos a cubrir el 70 por ciento del país y en marzo todo el país con 1 millón 400 mil tarjetas para unos 2 millones 800 mil chicos y chicas”.