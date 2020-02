Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

Más consecuencias del total desgobierno que existe en José C. Paz. Sin la presencia del Estado, las...

El Centro de Monitoreo es fundamental en operativos, control de botones anti pánico, alertas vecinales, llamados de urgencias, y otro tipo de monitoreos. Funciona mediante protocolos comunes entre distintos Municipios, los que claramente no se cumplen en José C. Paz.

Las imágenes dan fe que no se trata de una “opereta” en contra de don Mario Ishii, el desgobierno en José C. Paz existe, y la consecuencia la pagan los vecinos. Nadie visualiza las cámaras del Centro de Operaciones Municipales, zona liberada para delincuentes, connivencia entre el poder y el delito.

Así cuida Ishii a los vecinos: Nadie controla las cámaras de José C. Paz