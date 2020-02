Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

A partir de conversaciones entre el intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se realizó una reunión de la que participaron el organismo nacional, la empresa y el Municipio, representado por el secretario general Beto Ramil y la titular de la Agencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Verónica Sabena. En el encuentro, los técnicos de Autopistas del Sol certificaron que no hay peligro de derrumbe, pero confirmaron que deben realizarse obras para reabrir el puente en su totalidad y de manera definitiva.