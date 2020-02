Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

“Lo mío no es inocencia, sino pura realidad, que tal vez duela, pero durante años tu partido (político) la prometió y nunca la hicieron”, lanzó el dirigente del Pro, y agregó como chicana el apotegma peronista “La única verdad es la realidad”.”Éxitos en la gestión y a cuidar los votos”, escribió como cierre, a lo que “el Tano” Menéndez contestó: “No hay que cuidar los votos David, hay que cuidar a la gente, a los argentinos. Lo que Macri no hizo”.

“No seas inocente David (Zencich), por no decir otra cosa (…). Dejaron abandonadas obras por todo el país, no cumplieron con nada…”, retrucó el intendente, hombre del Frente de Todos.

Trasciende que en mayo de 2019, la obra en cuestión atravesó un proceso de redeterminación, ejecutada por la Comisión de Evaluación, Control y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo en ese momento de Rogelio Frigerio. Finalizada esa evaluación, la continuidad del proyecto requería de la firma del Ejecutivo merlense, lo que no se habría efectuado.

El concejal de Cambiemos, David Zencich salió al cruce con ironía: “Parece que el intendente Menéndez se olvida que la obra del arroyo Salguero no pudo continuarse por la falta de su firma, luego de la refinanciación”.