Desde la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar se realiza la atención, asesoramiento y contención a mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, ex parejas u otros miembros del grupo familiar. El objetivo de la asistencia es acompañar el proceso de empoderamiento de las mujeres para que, una vez identificadas las situaciones de violencia que padecen, puedan ponerle un límite a la misma a partir de la utilización de recursos tanto subjetivos como legales, articulando la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos y el acceso a la Justicia.

Al respecto, la ministra agregó: “Es un paso muy importante el que da Tigre. Son 21 provincias las que adhirieron a esta ley y muchos municipios. Nuestra esperanza es pensar en una Argentina que no tenga un solo trabajador y trabajadora de la función pública que no esté capacitado ni sensibilizado en violencia de género; es el único modo de cambiar la brecha de desigualdad”.

En tanto, Gómez Alcorta, expresó: “Me llevo una imagen muy positiva de la gestión del intendente Julio Zamora, por el trabajo que viene desarrollando, con una fuerte construcción en políticas de género a nivel local y de manera transversal, que no está vinculado solo a la atención a víctimas de violencia sino que se piensa en la salud, la seguridad y el trabajo ciudadano en la ampliación de derechos”.

“Es muy importante articular con los gobiernos de Nación y Provincia políticas de diversidad y género. Le agradecemos el tiempo a la ministra que estuvo recorriendo las instalaciones de la maternidad y en el Centro de Atención al Vecino. Considero que se lleva un panorama del gran esfuerzo que se lleva adelante no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino también de toda la comunidad de Tigre”, destacó Zamora.