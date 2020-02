Por último, el funcionario de la Comuna concluyó: “Es una actividad parte de lo que es la Colonia de Discapacidad, que funciona de lunes a viernes, de 8 a 16, en el Polideportivo 3, con una concurrencia de más de 200 vecinos con distintas patologías. No solamente hay profesores especialidades, sino que les brindamos transporte, desayuno y actividades especiales para ellos de campo y de pileta”.

Entre los que se animaron a sumarse al partido de fútbol estuvo Rodrigo, quien comentó que “se jugó al fútbol con los chicos de Tigre, pasando el día, ellos se preparan y nosotros nos divertimos, la colonia me gusta”. Su compañero de equipo, Jorge, coincidió: “Estamos practicando para ir a Río Negro a jugar. Hoy compartimos un lindo día con los amigos de San Fernando. Tenemos mucha ansiedad por el torneo. Pero más allá de ganar o perder, lo importante es jugar”.