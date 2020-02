Un sector disidente de la UTA no aceptó el acuerdo salarial y lleva a cabo una medida de fuerza que...

Según contó, en la zona, General Savio e Ituzaingó, son muy comunes este tipo de robos, ya que los “robaruedas” aprovechan que los autos están estacionados no menos de una hora, ya que sus dueños están en las canchas de futbol o en el club que se encuentran a metros.

“Salimos de jugar al futbol y me encuentro con mi auto así”, escribió Martín a nuestra línea de denuncias. Las imágenes muestran que le faltaba, íntegramente, una rueda de su auto, que había sido reemplazada por un par de tacos de madera.